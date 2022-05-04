В настоящее время для проведения деблокады Мариуполя и освобождения города от российских войск, а также спасения украинских защитников на заблокированном заводе «Азовсталь» ВСУ не обладает нужным количеством тяжелого вооружения и бронетехники.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Они (защитники Мариуполя) там все герои. Будь хотя бы маленькая возможность их оттуда освободить в плане военной операции, то она бы обязательно состоялась, — отметил он.

Данилов заявил, что требуемого количества техники для осуществления силовой деблокады пока нет.

«К сожалению, то, что мы называем тяжелое вооружение и броня, в достаточном количестве у нас сегодня нет. Если бы была, то президент бы дал команду и спецоперация была бы сделана», — рассказал секретарь СНБО.