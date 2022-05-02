Анкара отреагировала на заявление Зеленского о двойных стандартах устами лидера партии националистов и союзника Эрдогана по правящей коалиции в парламенте Девлета Бахчели:

«Учитывая отношение стран мира к русско-украинской войне, господин Зеленский должен использовать очень уважительный стиль речи по отношению к турецкому народу. Турция является единственной страной, которая на сегодняшний день стремится разрешить русско-украинскую войну и прийти к миру. Было бы лучше, если бы Зеленский доверял турецкому народу, а не Греции».