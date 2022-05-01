Президент Украины Владимир Зеленский предъявил Турции претензии из-за того, что страна принимает российских туристов. Украинский лидер считает, что такое недопустимо и может поставить под угрозу дружеские отношения между Киевом и Анкарой.

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», — заявил Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Президент Украины назвал происходящее «двойными стандартами». По мнению главы государства, Турция должна сделать выбор.