Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, а также переносные зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы. Об этом говорится в публикации информационного ресурса Vsegrad24 в «Твиттере».

«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — сказано в сообщении.

Согласно информации из опубликованной диаграммы, военную поддержку Киеву осуществляют также Эстония, Великобритания, Италия, Швеция и Германия. В тройку стран, которые оказывают наименьшую боевую помощь Украине, входят Канада, Чехия и Словакия.