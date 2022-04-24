Средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы, поэтому миссия функционирует за счет запаса наличных денег. Об этом сообщил РИА Новости и.о. генконсула Вячеслав Славкин.

Ранее о таком решении Bank of America. рассказал посол в США Анатолий Антонов.

«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», — сказал Славкин.

По его словам, «есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам» консульства.

«Мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», — отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.

Он указал, что все расходы на обеспечение работы консульства проводятся из запаса наличных, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий.

«Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», — добавил он, отметив, что они оказываются в полном объеме.

Так, по его словам, именно с этих средств оплачиваются коммунальные услуги, бензин.

«Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации — мобильную, телефонную связь — оплачиваем. Самое насущное, в общем», — добавил Славкин.

Дипломат не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств.

«Мы работаем очень плотно с госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать все содействие в открытии новых счетов, в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет», — отметил он.