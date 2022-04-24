МИД Турции осудил заявление президента США Джо Байдена по событиям 1915 года в Османском государстве.

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«Мы отвергаем подобные заявления и решения, искажающие исторические факты по политическим мотивам, и осуждаем тех, кто настаивает на этой ошибке», — приводит «Анадолу» выдержки из заявления турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции отметили, что заявление Байдена является повторением ошибки, совершенной в 2021 году, указав на то, что оно не соответствуют историческим фактам и международному праву.