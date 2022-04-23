Близкий к команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна ресурс — крупнейший армянский телеграмм-канал «Баграмян 26» осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции на факельном шествии в Ереване, передаёт Minval.az.

«Многие из нас в Армении и за ее пределами на протяжении многих лет участвовали в сожжении флагов Турции и Азербайджана 23 апреля. Этот провинциальный «патриотизм», поверхностность, свойственная диким племенам, сломили сопротивление нашей страны.

Мы стали высокомерными, самоуверенными, не воспринимающими врага всерьез и получили крайне тяжёлый удар, и неизвестно, как мы от него оправимся.

Недопустимо идти по тому же примитивному пути, характерному для племенных групп! Необходимо искоренить пафос, исключить сжигание флагов, грозное сотрясение мечей, стоя на площади Еревана.

… А сжигать флаг просто смешно. Даже стыдно», — разместил сообщение тг-канал.