Сотрудники пограничного отряда «Лянкяран» Государственной пограничной службы 21 апреля около 22:00 на служебном участке заставы на территории города Астара заметили двух человек, которые подъехали на автомобиле марки Opel Astra (99-RJ-503), вошли в недостроенный дом на берегу Каспийского моря и взяли оттуда сверток. Об этом сегодня сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана.

Пограничный наряд задержал злоумышленников. При задержании один из них, Рамал Албабаев (1994 г.р.) пытался оказать пограничникам сопротивление.

Водитель автомобиля, который хотел спешно покинуть место происшествия, также был задержан, им оказался житель города Баку Султан Ибрагимов (1991 г.р.).

В свертке оказалось 7 кг 755 гр наркотического средства, похожего на марихуану.