Собеседник Minval.az — мэр Одессы Геннадий Труханов.

— Возможно, мой вопрос покажется Вам наивным, но все же. Как сейчас живет Одесса? Это ведь огромный город-миллионник, где нужно решать множество как бы «невоенных» задач, от работы коммунальных служб до выпечки хлеба. Как это все решается в условиях войны?

— Первые недели с начала вторжения мы сосредоточились на укреплении обороноспособности города. Многие наши сотрудники, депутаты записались в тероборону, кто-то ушел в ЗСУ. Работники учебных учреждений, управление торговли вместе с бизнесом с первых дней обеспечивают питание наших защитников, а также выполняют задачи, поставленные военной администрации по материально-техническому обеспечению военизированных структур. Часть экономистов, юристов и т.п. переориентировались на работу гуманитарных складов и помощь социально незащищенным группам населения. Коммунальщики вместе с волонтерами были задействованы в организации блокпостов. Город сгруппировался, чтобы, в случае необходимости, единым фронтом дать отпор врагу. Такого единства я не видел никогда.

Сегодня наша общая задача — обеспечить работу экономического сектора. Ведь, как известноː бой выигрывает армия, а войну – экономика. Бизнес начинает работать, коммунальные службы продолжают весеннюю уборку и высадку цветов в городе, предприятия критической инфраструктуры работают, город обеспечивает хлебобулочными изделиями не только себя, но и в преддверии Пасхи передал паски Харькову. Мы на связи с украинскими городами, которые находятся под постоянным вражеским огнем, и принимаем участие в решении их проблемных вопросов.

— Война еще продолжается. И в Интернете мы уже видели фотографии памятника Ришелье, обложенного мешками с песком, противотанковых ежей перед Одесским оперным театром… Есть такая «цветная шкала» угроз, от «зеленого» до «красного» уровня опасности. Как бы Вы сегодня оценили риск штурма Одессы, уличных боев и т.д.? Это «красный» уровень или все же «оранжевый»?

— После потери российским флотом флагмана «Москва» корабли оккупантов отошли от берегов Одесщины. Сейчас проводится разведка и поисковые мероприятия на месте затопления. Как и раньше, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, есть информация об активизации работы ДРГ в праздничные дни. Все наши военизированные подразделения наготове, граница с Приднестровьем усилена.

— Как стало известно совсем недавно, небезызвестный крейсер «Москва» в тот момент, когда он был подбит украинскими ракетами, шёл в Одессу, где собирался высаживать десант. Во всяком случае, именно об этом рассказывают родные выживших моряков. Как бы Вы прокомментировали эти новости?

— Все боеспособные подразделения морской пехоты России были задействованы в боях на южном фронте Украины и понесли существенные потери. Насколько я слышал, информацию о том, что «Москва» шла в Одессу, распространяют родные т.н. срочников, которых, по словам путина, не задействуют в «спецоперации». Это еще один повод задуматься российским матерям о судьбе своих сыновей. Ведь в Одессе их бы встретила высокомотивированная армия профессионалов ВСУ. Как вы думаете, каков был бы исход? В принципе, для команды крейсера «Москва» он таким и стал.

— Для большинства из нас Одесса — это такой яркий, веселый приморский город, со своим неповторимым юмором и совершенно уникальным колоритом. Сегодня — и мы все это понимаем — все правила диктует война. Но все же — когда Одесса перешла «на военное положение»? 24 февраля 2022 года? Или раньше? Многие помнят, как еще в 2020 году Маргарита Симоньян поделилась в Твиттере своими впечатлениями от фильма «Ликвидация», где рассуждала на тему «Одесса тоже наша» и т.д.

— Одесса – совершенно уникальный город. Я считаю, главным достоянием Одессы являются люди, которые живут в мире и согласии. Благодаря своей интеркультурности, многонациональности, царящей атмосфере толерантности и гостеприимства, здесь каждый чувствует себя, как дома. Даже иностранные туристы. При этом Одесса была, есть и будет украинским городом. Более того, поставив целью денацифицировать Украину, Россия добилась обратного эффекта – наше национальное самосознание вышло на новый уровень.

— Сегодня на фоне продолжающихся боевых действий идут и переговоры. Понятно, что такая дипломатия любит тишину. На Ваш взгляд, как могут выглядеть окончательные договорённости?

— Россия уже много лет ведет преступную, террористическую политику против народов, которых она считает слабее себя. Но украинцы доказали, что их суждения ошибочны. Количество не всегда превозмогает качество. «Be brave, like Ukraine» — сегодня этот лозунг стал призывом к действию, и мы ощущаем колоссальную поддержку всего цивилизованного мира.

Однозначно, Украина должна остаться в общепризнанных (в том числе, Россией) в 1991 году границах. Это наша земля, и мы будем за нее бороться.

— Вы верите в успех дипломатии? Или исход этой войны будет решён на поле боя?

— Любой конфликт должен сопровождаться переговорным процессом. Обмен пленными, работа гуманитарных коридоров – сегодня это результат ежедневно ведущихся переговоров Украины с Россией. К успехам украинской дипломатии можно отнести регулярную гуманитарную помощь, идущую к нам со всего мира, поставку оружия, санкции и т.д. Кроме того, нам нужны гарантии дальнейшей безопасности Украины. И сегодня ряд стран уже готовы нам предоставить такие гарантии.

— Вопрос, который уже становится для нас традиционным. Лично Вы накануне 24 февраля верили, что начнётся война?

— Война в Украине ведется с 2014 года. Конечно же, мы рассматривали разные сценарии, готовились, просчитывали. Одесса активно развивала сектор безопасности, готовила укрытия к приему гражданского населения, создавала систему оповещения. Но, если откровенно, столь наглое, лживое и преступное вторжение российских войск по нескольким границам, целенаправленное движение оккупантов на Киев стало шоком для каждого.

Они не учли одного. С начала войны прошло 8 лет. Всё это время мы потратили на экономическое развитие нашей страны и качественные преобразования в Вооруженных силах Украины. Сегодня – это высоко мотивированная, хорошо подготовленная и вооруженная армия профессионалов. Которая будет защищать каждый сантиметр нашей земли.

— Спасибо за беседу!

Интервью вела Нурани