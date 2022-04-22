На фоне войны в Украине мировое экспертное сообщество продолжает переосмысливать опыт победы Азербайджана во Второй карабахской войне.

Так, как передает Minval.az, известный западный аналитик, профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», научный сотрудник Института внешней политики Университета Джонса Хопкинса Тарас Кузио на авторитетном сайте EUObserver публикует статью, где отмечает: «Недавнее затопление «Москвы», флагмана российского Черноморского флота, является еще одним свидетельством того, что Украина действительно выигрывает войну против России. И побеждает по тем же причинам, по которым Азербайджан три года назад выиграл Вторую карабахскую войну с Арменией. Азербайджан в 2020 году и Украина сегодня успешно ведут и ведут войны XXI века против армянских и российских противников, застрявших в советском ХХ веке. Подготовка офицеров по стандартам НАТО, широкий спектр поддерживаемых НАТО военных реформ и использование современной военной техники дали Азербайджану и Украине преимущество в победе в войнах с Арменией и Россией». Как уверен эксперт, «факторами, которые отличают Украину сейчас и Азербайджан тогда, являются офицерская подготовка, военная техника и тактика». По его мнению, «азербайджанские офицеры не менее десяти лет обучались стандартам НАТО в турецких военных академиях, а также в США и других странах НАТО. Турция и Украина обучили пилотов ВВС Азербайджана и операторов беспилотников. После кризиса 2014 года в Украине восемь членов НАТО провели практическое обучение украинских инструкторов».

Как напоминает Кузио, посредством занятий и учений с участием не менее 10 000 военнослужащих ежегодно в течение более восьми лет «НАТО и ее члены помогли пострадавшей от войны стране перейти от жестких командных структур советского образца к западным стандартам. Обучение НАТО подготовило унтер-офицеров, которых нет в российских и армянских вооруженных силах. Сержанты обеспечивают связь между старшими офицерами, которых редко можно увидеть на поле боя, и войсками. В отсутствие унтер-офицеров российские генералы были вынуждены больше участвовать в повседневных боях, и восемь из них были убиты в новой войне в Украине. НАТО также ввела командование миссиями, при котором боевые цели старшего уровня передаются ниже по цепочке командования и где они принимаются гибким образом. Российские и армянские силы гораздо более иерархичны и негибки. Российская и армянская военная тактика такая же, как и в советское время, и поэтому предсказуема. Напротив, украинские и азербайджанские силы непредсказуемы, и их силы стремятся посеять хаос в рядах своих противников».

Отмечает эксперт и еще одно обстоятельство: «Другие области обучения НАТО, которые стали заметны, включают ведение боевых действий в городских условиях, противодействие российской гибридной войне и перехват военных сообщений, включая взлом телефонов. Украинская разведка и добровольцы регулярно взламывают российские военные коммуникации и используют разведданные для планирования атак. Армянская военная связь была такой же плохой, как и российская, и солдаты обеих армий выдавали свои позиции по мобильному телефону. Пилотам ВВС Украины также предоставлена большая автономия, и они доказали, что могут противостоять более крупным ВВС России, сбив более 300 самолетов, бомбардировщиков и вертолетов».

Проанализировал Кузио и такую деликатную сторону войны, как оказание помощи раненым. По его словам, «российские войска в Украине получили устаревшие советские аптечки с 1978 года, а у солдат нет аптечек, а это означает, что многие из их раненых умирают до того, как их доставят в больницы. Украинские и азербайджанские военнослужащие обеспечены аптечками для поля боя, которые можно использовать для перевязки ран и спасения жизней солдат перед их транспортировкой в военные госпитали».

Отмечает эксперт и другие аспекты: «Подготовка НАТО прививает уважение к солдатам, которого никогда не было в советской и российской армиях. Материально-техническое обеспечение украинской и азербайджанской армий находится на более высоком уровне, чем поставки российским и армянским солдатам. Материально-техническое снабжение российских солдат было ужасным, коррупция процветала, а продовольственные пайки просрочены на семь лет. Из-за нехватки припасов некоторые российские солдаты ели дохлых собак». Наконец, по его словам, «обучение НАТО также проводилось на западной военной технике, поставленной Украине, включая противотанковые ракеты NLAW и Javelin, зенитные ракеты Stinger и турецкие беспилотники Bayraktar». Как уверен аналитик, «ручное противотанковое оружие идеально подходит для небольших, автономных и маневренных воинских частей и сил специального назначения, которые могут атаковать жесткие, длинные и незащищенные колонны российских и армянских войск. Таким атакам способствовало создание украинских и азербайджанских сил специального назначения, обученных по стандартам НАТО. Эти спецподразделения превосходят по своей маневренности и способности проводить атаки по сравнению со спецназом советских времен, существовавшим в российской и армянской армиях».

Конечно, отмечена и роль БПЛА: «Азербайджан, а теперь и Украина — первые страны, широко применяющие дроны в войнах. Их использование во Второй карабахской войне 2020 года стало решающим фактором в успешном уничтожении Азербайджаном огромного количества единиц армянской военной техники и военных позиций. Хотя Турция стремилась сохранить баланс между Украиной и Россией, она продолжала поставлять Украине военную технику, например беспилотники Bayraktar. Их важный успех в войне на Украине привел к тому, что о них даже поют популярные песни. Российские беспилотники, захваченные Украиной, не имеют аналогов «Байрактару» с точки зрения их более слабой оптической способности определять местоположение целей и более бедных боевых возможностей».

А затем Тарас Кузио высказывает свои выводы: « Азербайджан в 2020 году и Украина сегодня успешно ведут и ведут войны XXI века против армянских и российских противников, застрявших в советском ХХ веке. Подготовка офицеров по стандартам НАТО, широкий спектр поддерживаемых НАТО военных реформ и использование современной военной техники дали Азербайджану и Украине преимущество в победе в войнах с Арменией и Россией».

Отдел политики Minval.az