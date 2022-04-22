Турция стремится к тому, чтобы разногласия, существующие между Анкарой и Афинами, решались мирным путем. Об этом сказал глава Министерства нацобороны Турции Хулуси Акар, обращаясь по видеосвязи к участникам военных учений Mavi Vatan 2022 («Синяя Родина») в Средиземном море, передает «Анадолу».

«Пусть никто не сомневается, что Турция всегда будет идти на шаг впереди на пути к миру. Наша цель — делиться всеми богатствами Эгейского моря на справедливой основе. Эгейское море — море дружбы. Турция стремится к этому. Мы искреннее протягиваем нашему соседу Греции руку дружбы», — сказал министр

По его словам, в своих отношениях с Афинами Анкара исходит из уважения к международному праву и неизменно выступает за верховенство принципа добрососедства.

Глава турецкого военного ведомства подчеркнул важность развития диалога между двумя странами. При этом он призвал греческую сторону к более активным шагам в этом направлении.

«Наши соседи делают слишком медленные шаги в процессе диалога. Мы ожидаем, что они будут немного активнее», — сказал, в частности, Акар.

Он высоко оценил переговоры по мерам укрепления доверия между делегациями министерств обороны Турции и Греции. По его словам, в Анкаре ожидают четвертого раунда переговоров с греческой стороной.