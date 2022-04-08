В Минобороны РФ опровергают заявления Украины о нанесении ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области.

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности.

Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось.

Особо подчеркнем — тактические ракеты ‘Точка-У’, обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами.

14 марта 2022 года подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей», – утверждают в военном ведомстве.