Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня провел провел по телефону переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Данную информацию приводит Министерство национальной обороны Турции.

Стороны обсудили ситуацию в Украине.

Акар заявил о необходимости срочного прекращения огня в Украине с целью содействия дипломатическому урегулированию кризиса.

Он также акцентировал внимание на неотложности обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей Украины, в частности жителей Мариуполя, по суше или по морю.