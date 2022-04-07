Главы оборонных ведомств Турции, Болгарии, Грузии, Польши, Румынии и Украины провели переговоры в режиме видеоконференции, передает «Анадолу».

В обсуждениях приняли участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Болгарии Драгомир Заков, министр обороны Польши Мариуш Блащак, министр обороны Румынии Василе Дынку, министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Хулуси Акар назвал итоги встречи очень продуктивными. По его словам, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной обороны и безопасности. «Подчеркнута значимость немедленного прекращения огня в Украине, что способствует дипломатическому урегулированию противоречий. Указано на необходимость срочной и безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий», — сказал глава оборонного ведомства Турции.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались и другие важные вопросы.

«Подтверждена важность сотрудничества во имя мира и стабильности в Черноморском регионе, в том числе в вопросах разминирования. Обсудили шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения непрерывности поставок гуманитарной помощи, и недопущения дальнейшей эскалации кризиса», — сказал Акар.