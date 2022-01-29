Китай предупредил США об угрозе начала войны

Попытки Соединенных Штатов поощрить тайваньскую администрацию к движению «по пути к независимости» могут создать угрозу вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган, передает ТАСС.

«Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединенными Штатами, — подчеркнул дипломат. — Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведет к тому, что Соединенные Штаты и Китай — две крупные державы — будут вовлечены в военный конфликт».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Политика «одного Китая» является важнейшей основой отношений между США и Китаем. Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим Китай», — констатировал посол. Он отметил, что «недавно наблюдался рост напряженности» в ситуации, касающейся Тайваня. «Причина этого в том, что тайваньская администрация пытается проводить независимую политику, заручившись поддержкой и поощрениями со стороны Соединенных Штатов», — пояснил Цинь Ган. «США разыгрывают «тайваньскую карту», чтобы сдержать Китай», — добавил он.