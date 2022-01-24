Микробы от Мамонтова в российском эфире

На РосТВ — очередная информационная атака на Азербайджан. Небезызвестный Аркадий Мамонтов выпустил в эфир «России-24» видеокляузу, где всеми силами продвигает пугающий тезис: зловредные американцы окружили Россию кольцом «биолабораторий», где разрабатывают биологическое оружие. По его словам, «сегодня развернута целая сеть таких биолабораторий: Украина, Грузия, АЗЕРБАЙДЖАН (выделено нами — Minval), Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Армения. Этакий «пояс биоопасности вокруг наших российских границ». Никаких доказательств «антироссийской» деятельности «биолаборатории» в Азербайджане господин Мамонтов не приводит, он вообще не счел нужным посетить Азербайджан и посмотреть «на месте». Не нашел, по всей видимости, и желающих сыграть роль «осведомленного источника».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Сказать, что правдивость мамонтовских «страшилок» вообще вызывает сомнения — ничего не сказать. Особенно на фоне его собственной репутации, не то что «подмоченной», а безнадежно «замоченной» (не будем уточнять где и в чем именно). То, что сотрудничество с США в сфере биологических исследований — это действительно борьба с эпидемиями, а не какие-то зловредные эксперименты и «биологическая война», ему даже не приходит в голову.

Тем более сей господин даже не помышляет сделать репортаж из своего родного Новосибирска, где расположен уже российский центр «Вектор», с подробным рассказом о случаях утечек из его лабораторий и о том, какими усилиями приходилось «гасить» эпидемии после них. Или с острова Возрождения в Аральском море, где СССР вел свои военно-биологические исследования и где тоже осталось много опасного «наследства». Видеокляуза Мамонтова — она не про реальную биологическую опасность. Она про геополитику.

Ожидаемо, что Украине и Грузии таким способом РосТВ мстит за излишне прозападную, по мнению Кремля, политику. По крайней мере объяснимо, что, прибыв в Ереван, Мамонтов возмущается: «Армения, это наш союзник в Закавказье. Недалеко от столицы страны расположена российская военная база. Наши военные — это гарантия существования Армении как государства. Но и здесь находятся американские биолаборатории». Москву, понятное дело, не устраивают не сами по себе биолаборатории, а наличие у Армении такого аспекта сотрудничества с США. Что позволено государству, то не позволено «форпосту».

Но как объяснить «наскок» на Азербайджан? Наша страна, напомним, воздерживается от явных антироссийских шагов. В Баку не раз заявляли, что не позволят превратить свою территорию в «плацдарм» для действий против соседей.

Другое дело, что наша страна проводит действительно независимую политику. И в Баку, как бы это поделикатнее, не считают необходимым испрашивать разрешения у Москвы, можно ли воспользоваться помощью США для мониторинга природных очагов чумы, по какой цене продавать газ и как строить трубопроводы.

Но если именно это приводит российских «державников» в такое бешенство, что там уже устраивают наскоки на Азербайджан в своем эфире, и их, пардон, никто не осаживает, то позволим себе неприятный вопрос: а заинтересованы ли вообще в Москве в добрых отношениях с Азербайджаном? Или же Кремль по-прежнему видит у своих границ или вассалов, или врагов? Но если так, то вынуждены напомнить: на роль вассала соглашаются далеко не все. А вот пытаясь насильно превратить доброго соседа в вассала, вполне реально получить на его месте уже врага.

Выбор за Россией. Для которой прямую и явную угрозу несут не «биолаборатории», а именно мамонтовские «микробы ненависти».

Отдел политики Minval.az

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Защита общественных и государственных интересов».