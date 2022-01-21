Сергей Джердж – Minval.az: Киев мог бы согласиться на переговоры с Москвой в Баку

Собеседник Minval.az – глава Украинской республиканской партии, руководитель Общественной Лиги Украина-НАТО, кандидат политических наук Сергей Джердж.

— Многие эксперты склонны полагать, что недавний визит президента Ильхама Алиева в Украину и его последующий телефонный разговор с президентом России свидетельствует о синхронности усилий лидеров Азербайджана и Турции по предотвращению крупномасштабной войны России и Украины. В связи с этим в Баку предложили даже провести встречу лидеров Украины и России в Баку. Что Вы можете сказать по данному поводу?

— В это тяжелое время Украине очень важна поддержка международных партнеров. Мы видим поддержку Турции. Недавний визит в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев также является выражением поддержки. Подобную поддержку Украина видит и со стороны Литвы, Эстонии и Латвии. Президент Владимир Зеленский собирается посетить Польшу. На днях Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, а также американские конгрессмены. Все это – важные элементы международной поддержки Украины и сигналы российской стороне о том, что Киев поддерживают международные организации и отдельные страны.

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Что касается предложения по использованию Баку как площадки для встречи президентов Украины и России, то это очень хорошая идея. Такая встреча может состояться – полагаю, что Киев может согласиться на это предложение. Полагаю, что на встречу могли бы приехать президенты или их представители. Возможно, начался бы «бакинский процесс» как альтернатива минскому процессу по Донбассу.

— Власти Молдовы объявили чрезвычайное положение на 60-дневный срок после уведомления «Газпрома» о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Смогут ли эти меры преодолеть кризис?

— Сложно сказать, сможет ли Молдова преодолеть энергетический кризис в связи с прекращением поставок российского газа. Проблема в том, что российский газ транспортируется через Украину и таким образом Россия хочет наказать не только Молдову. Украина некоторое время поддерживала Молдову голубым топливом из своих газохранилищ. Сможет ли Украина и дальше это делать – уже большой вопрос. Важно, что уже пройдена середина зимнего сезона. После февраля настанет потепление. Учитывая, что Молдова имеет более теплый климат, возможно, что Кишинев сможет обойтись какое-то время и без российского газа. Самое время Европе проанализировать как Россия ведет себя в отношении некоторых стран, применяя к ним военный и энергетический шантаж.

— Как Вы прокомментируете слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Киев должен осуществить ряд серьезных изменений для вступления в НАТО, в частности, обеспечить уважение прав этнических венгров, проживающих в Украине?

— Полагаю, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто спекулирует на этой теме. В принципе на теме защиты прав венгерской диаспоры пришла к власти представляемая им партия «Фидес — Венгерский гражданский союз». Для них это очень важная тема для внутригосударственной политической борьбы. Но почему в качестве мишени критики он выбрал Украину – это вопрос. Вероятно, он считает, что Украина более слабая страна и зависит от решений НАТО и Евросоюза, где Венгрия имеет голос, а Киев еще не имеет этого. Поэтому можно топтаться по Украине как ему хочется, хотя на самом деле за пределами Венгрии значительная часть венгров живет в Румынии и Словакии. В Украине живет очень малая часть венгров и ситуация с ними даже лучше, чем в Румынии и Словакии. Но почему-то об этих странах Сийярто ничего не говорит, а Украине он ставит подножки и делает заложником безопасность всей Европы относительно узкого гуманитарного вопроса, который существует лишь для двух стран – Венгрии и Украины.

Этот гуманитарный вопрос можно решить путем двухсторонних переговоров и общих усилий, не делая заложником безопасность всех остальных стран Европы. Но Сийярто на этом спекулирует. Наверное, недаром ему не так давно вручили российский орден дружбы. Наверное, он заслужил этот орден, поэтому венгерская политика относительно членства Украины в НАТО вызывает много вопросов. Думаю, что мы еще будем об этом спрашивать. Эту политику Венгрии осуждала не только Украина, но и большинство стран-членов НАТО, призывая не спекулировать безопасностью в рамках Альянса.

— Госсекретарь США Блинкен посещал в субботу Киев. Считаете ли Вы достаточными усилия США для недопущения российской агрессии в отношении Украины?

— Я очень высоко оцениваю визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена. Это очень важный и своевременный визит и то, что он был внеплановым для графика Блинкена, говорит о том, что США видят надвигающуюся российскую угрозу. Вашингтон не оставляет Киев, которого считает своим стратегическим партнером, в одиночестве. Для Украины очень важны эти политические жесты. Во-первых, это сигнал украинскому народу, что он не одинок и на стороне Киева находятся союзники. Это сигнал и России о том, что в случае военной агрессии в отношении Украины для Москвы это будет серьезным сопротивлением со стороны мирового сообщества. На своих встречах Блинкен говорил о практической военной и экономической поддержке Украины со стороны США для создания противовеса агрессивным планам России.

Беседовал Асиф Айдынлы