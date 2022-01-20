Путин и Зеленский могут встретиться в Баку, допускает Мусабеков

Встреча президентов России и Украины может состояться в Баку, считает депутат азербайджанского парламента, политолог Расим Мусабеков.

«Недавний рабочий визит президента Ильхама Алиева в Украину и его последующий телефонный разговор с президентом России Путиным свидетельствует о синхронности усилий лидеров Азербайджана и Турции по предотвращению крупномасштабной войны России и Украины.

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Трудно сказать насколько Турция, являющаяся страной НАТО, приемлема для Москвы в качестве места российско-украинских переговоров. Однако если встрече Путина и Зеленского суждено состояться, то почему бы не в столице внеблокового Азербайджана, одинаково дружественного для сторон конфликта. В Баку ранее неоднократно проходили важные переговоры российского военного командования с коллегами из США и НАТО. Уверен, что все необходимые условия для того, чтобы принять и организовать успешные переговоры у нас имеются и дай бог, чтобы конфронтацию между Украиной и Россией, опасную не только для них, но и соседних стран, удасться преодолеть», — написал Мусабеков в своём «Фейсбуке».