Байрамов: Азербайджан поддерживает делимитацию границ с Арменией без предусловий

«Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами».

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Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

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Министр отметил, что Азербайджан выступает за то, чтобы начать этот процесс без задержек.

С сожалением было отмечено, что подход и позиция Армении в этом вопросе и выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации, являются неприемлемыми.

До сведения генерального секретаря было доведено, что Азербайджан выступает за начало процесса делимитации без каких-либо условий.

