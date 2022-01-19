В рамках рабочего визита в Вену министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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Генеральный секретарь Хельга Шмид поздравила Азербайджан с председательством в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ОБСЕ). Она отметила, что приоритеты президентства детализированы и взвешены. Отметив большую роль TAF в решении вопросов безопасности в регионе ОБСЕ, генсек выразил надежду, что нынешнее председательство Азербайджана поможет решить проблемы. Было отмечено, что председательство Азербайджана было поддержано ОБСЕ. Секретариат ОБСЕ готов тесно сотрудничать с Азербайджанским председательством в реализации этих приоритетов.