Администрация президента Алиева — о переговорах с Путиным

18 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Алиева.

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В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие азербайджано-российских связей, обсуждены перспективы стратегического партнерства.

Главы государств выразили удовлетворение в связи с состоявшимися в последнее время контактами между Россией и США, стабилизацией ситуации в Казахстане, обсудили процессы, происходящие вокруг Украины.

Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.