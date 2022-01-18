Кремль: Ильхам Алиев и Путин обсудили Украину и Казахстан

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Было выражено удовлетворение, что ситуацию в Казахстане удалось оперативно стабилизировать, в частности благодаря присутствию миротворцев ОДКБ, сообщает Кремль.

Обсудили также Украину, куда недавно съездил азербайджанский лидер.

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Путин рассказал Алиеву о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий безопасности.