Билет без выигрыша: уйдут ли «миротворцы« ОДКБ из Казахстана в обозначенные сроки?

Ситуация в Казахстане развивается по труднопредсказуемому сценарию. Официальные власти Казахстана направляют мировому сообществу четкий месседжи: «горячая» фаза конфликта пройдена, в стране формируется новое правительство, и самое главное, миротворцы в ближайшее время начнут покидать Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в Мажилисе (парламенте) страны, озвучил конкретные сроки вывода войск ОДКБ: «миротворцы» начнут покидать Казахстан уже сегодня, 13 января, процесс вывода контингента займет 10 дней. На названные Токаевым сроки уже отреагировали в Вашингтоне. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США приветствуют заявление Токаева и продолжают «призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана».

Более того, объявленный состав нового правительства оказался как минимум примечательным. Токаев сменил премьер-министра, руководителя канцелярии премьера, министров здравоохранения, энергетики, информации и общественного развития, но министры иностранных дел, обороны и внутренних дел посты сохранили. Что как минимум вызывает вопросы на фоне сообщений, что «силовики» массово отказывались выполнять приказы и стрелять по тем, кого можно назвать и протестующими, и участниками беспорядков, череды странных самоубийств генералов и т.д. Но самое главное, на пост министра информации и общественного развития назначен Аскар Умаров, известный своими жесткими высказываниями в адрес РФ. Именно он в 2017 году возглавлял агентство «Казинформ», аналог АзерТАдж, когда там была опубликована историческая карта Казахстана с включением Оренбурга и Омска, ныне входящих в состав России, кроме того, Умаров известен как сторонник развития связей с Турцией, в том числе в плоскости идеи общетюркского единства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший дошел до того, что обозвал нового министра «русофобской дрянью», что «в нынешней конфигурации» полностью нивелирует «любое взаимодействие» с Умаровым и его ведомством. Оставим в стороне вопросы об уровне дипломатической и общей культуры в нынешней Москве и даже не станем интересоваться, должен ли Токаев подбирать кандидатуры на посты министров по принципу отношения к РФ, а не к Казахстану. Отметим другое: назначение Умарова не просто разочаровало многих и на Смоленской площади, и в Кремле. Это открытий «месседж»: с «многовекторностью» в Казахстане вовсе не покончено, «падать в объятия России» страна не спешит, превращаться в «российскую губернию», где вся политика строится исключительно в российском фарватере — тем более. И вот все это вместе с озвученной датой вывода войск ОДКБ создает вокруг Казахстана как минимум неоднозначную ситуацию.

В самом деле, по горячим следам вмешательства ОДКБ не произошло ни присоединения Казахстана к проекту «Союзного государства России и Беларуси», ни отказа от участия в деятельности Организации тюркских государств, ни повышения статуса русского языка, ни закрытия портов на Каспии для транзита американских военных грузов, да еще и «русофоб» Умаров получил пост министра. Горячие новости из Казахстана сильно не совпадают с тем, что за последнее озвучили в Москве «державники» и пропагандисты разного калибра, от Жириновского и Дугина до Марго Симоньян. И если теперь, после заявления Токаева, миротворцы в оговоренные сроки покинут Казахстан под аплодисменты госдепартамента США, это будет означать, что у этой операции ОДКБ в Казахстане геополитических результатов, пардон, нуль целых пшик десятых.

Но если Москва попытается «переиграть ситуацию», надавить на Казахстан, оставить на подольше часть своих миротворцев или даже добиться смещения Умарова, это еще хуже. ОДКБ в таком случае «бетонирует» себе имидж оккупанта.

Так что приятного во всех отношениях выхода из Казахстана у Москвы нет. Такой вот «билет без выигрыша до Казахстана».

Нурани, обозреватель