Турция вслед за США намекнула, что войскам ОДКБ не место в Казахстане

Мы верим в то, что наши братья в Казахстане собственными силами и возможностями преодолеют все вызовы, стоящие перед страной. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в Анкаре, передает «Анадолу».

По его словам, Анкара внимательно отслеживает последние события в Казахстане.

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«Казахстан – важный союзник Турции, и мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации и обеспечение правопорядка в этой стране. Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать ее в полном объеме. Турция была и будет рядом с Казахстаном!», — сказал он.

Как писал ранее Minval.az, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ввод войск ОДКБ в Казахстан, заявил, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».