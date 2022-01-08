«Сибирь.Реалии»: Протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, переброшенные из России

В подавлении протеста 6 января на центральной площади в Алматы ведущую роль могли сыграть армейские подразделения, которые, предположительно, были переброшены в Казахстан из России. Подразделения без опознавательных знаков вели интенсивную стрельбу по собравшимся на площади безоружным людям. Об этом, как сообщает Minval.az, рассказал проекту «Сибирь.Реалии» один из лидеров протеста — 64-летний правозащитник Мейрхан Абдуманапов.

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По словам активиста Абдуманапова, с самого начала протестов возле его дома дежурила полиция, поэтому ему удалось присоединиться к участникам митинга только 5 января, когда машин силовиков под окнами дома уже не было. В ночь на 6 января на площади оставалась лишь малая часть протестующих, которые «ждали штурма».

В 09:00 на площади появились военные грузовики, машины и несколько бронетранспортеров с пулеметами наверху. Оттуда вышли солдаты и взяли митингующих в кольцо. Военные открыли предупредительный огонь, а также ранили в ногу одного из участников протеста.

Военные через громкоговоритель предупредили по-казахски, чтобы протестующие не пытались к ним приближаться. Затем офицер вступил с ними в переговоры. Он разрешил продолжать митинг, но предупредил участников: «Если окажутся случайно среди ваших вооруженные молодчики, вы их удалите сами, чтобы их не было, потому что если, не дай бог, среди моих солдат кого-нибудь они ранят, мы откроем ответный огонь – за последствия я не отвечаю».

Абдуманапов вместе с другими переговорщиками вернулся в лагерь. Из находившихся там нескольких тысяч человек оружие было только у пятерых. «Насильно разоружить их мы не могли, вдруг они начнут сопротивляться, мы-то без оружия. Мы попросили их уйти, и они удалились», — рассказал правозащитник.

Днем появились слухи, что в город прибыло подкрепление, в том числе российские войска. Как стемнело, около 18:30, на площадь выехали бронетранспортеры с пулеметами. «Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали», — вспоминает Абдуманапов. По словам активиста, у него на глазах были убиты две девушки.

Под градом пуль протестующие покинули площадь и спрятались во дворах.

Как пояснил Абдуманапов, людей расстреливали солдаты без опознавательных знаков, которые через громкоговоритель обращались только по-русски: «Освободите площадь, будем расстреливать». «Ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем», — подчеркнул Абдуманапов.

По словам главного редактора алматинского издания Orda.kz Гульнары Бажкеновой, она с коллегами была вечером 7 января на площади Республики. Их съемочную группу тоже предупредили из громкоговорителя, что военные готовы открыть по ним огонь. После этого журналисты быстро покинули площадь.

«Да, предупредили нас из громкоговорителя по-русски. Но надо сказать, что казахские силовики тоже часто обращаются к гражданам на русском, — сказала Бажкенова. — Молодые солдаты, срочники с юга, пожалуй, русский язык знают не так хорошо, а тут была чистая русская речь. Но ведь это мог быть и казахский офицер».

Главный редактор говорила с несколькими очевидцами расстрела протестующих, но «никто из них не может точно сказать, чьи силовики это были – казахстанские или российские». При этом 9 января журналисты снова побывали на площади и по нашивкам определили, что ее охраняют войска ОДКБ.