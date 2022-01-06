Глава казахской диаспоры назвал действия России «оккупацией»

Народу Казахстана военное вмешательство России абсолютно не нужно, заявил в эфире радио «Говорит Москва» президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов.

Он отметил, что только Токаев ожидает военную помощь России. Он пообещал, что казахи «поднимутся на защиту страны», если появится иностранный вооруженный контингент.

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«Это натуральная оккупация. Если придадут ей характер, что появились, якобы защищая русских, это будет кошмар», — подчеркнул Джамалов. По его мнению, русским в Казахстане такой «русский мир» не нужен. А сами казахи воспримут военное вмешательство как агрессию.

При этом Джамалов в мародерстве и разрушении зданий видит «руку Москвы». «Это всё подсказки со всех сторон, в том числе и из Москвы. Я в этом не сомневаюсь», — говорит он. Глава диаспоры отметил, что в Казахстане столкнулись интересы нескольких сторон и все это геополитика.

