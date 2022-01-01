Чавушоглу: Страны Запада против формата «3+3», им кажется, что мы давим на Тбилиси

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу акцентировал внимание на встречах в формате «3+3», первая из которых прошла в Москве, а последующая запланирована в Анкаре.

«Турция поддерживает идею формата диалога «3+3». Инициатива продолжения переговоров в Анкаре не встретила неприятия ни у одной из сторон.Мы готовы к шагам по налаживанию экономических и транспортных связей в регионе, как в двусторонних форматах, так и в контексте формата Турция-Азербайджан-Армения», — цитирует министра «Анадолу».

«Главное в этом вопросе – проявление доброй воли. К примеру, против идеи участия Грузии в формате «3+3» выступает ряд стран Запада, которые рекомендуют Анкаре «не оказывать давления» на Тбилиси по данному вопросу. Пытаются обосновать позицию Грузии «российским фактором». Однако ни о каком давлении речи не идет, мы лишь подталкиваем грузинскую сторону к диалогу. Возможно, именно площадка «3+3» станет предвестником настоящего полноценного диалога между Тбилиси и Москвой», — отметил министр.