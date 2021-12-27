Расим Мусабеков: Главным вопросом в 2022 году станет обеспечение открытия Зангезурского коридора и делимитация границы

Заканчивается 2021 год — год важный и непростой для Азербайджана. Нашей стране пришлось проводить нелегкие переговоры по реализации положений трехстороннего соглашения от 10 ноября, подписанного по итогам 44-дневной войны. Однако дипломатическое искусство президента Азербайджана, его огромный личный авторитет на международной арене, в частности, братские отношения с дружеской Турцией, позволило нашей стране добиться заметного прогресса в переговорах, укрепить свое влияние в контактах с ведущими игроками мировой политики. Переговоры Ильхама Алиева с премьер-министром Пашиняном в Сочи и Брюсселе серьезно повлияли на всемирный армянский реваншизм, что лелеял надежду заблокировать все достижения Азербайджана после 44-дневной войны. Каковы политические итоги года для Азербайджана, что нас ждет в следующим году в процессе восстановления мирной жизни на Южном Кавказе?

«Азербайджан в 2021 году успешно закреплял победу, одержанную в 2020 году в 44-дневной войне. На освобождённых от оккупации территориях развёрнута военная инфраструктура. По линии границы восстановлены или вновь построенные пограничные посты. Активно идёт процесс разминирования, строительство стратегических дорог, линий и подстанций электропередач, водопровода, газопроводов, мобильной связи».

Об этом в беседе с Minval.az сказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, добавив также, что в дипломатической сфере Баку закрепил позицию о постконфликтном характере урегулирования.

Важное дипломатическое достижение нашей страны, по мнению Расима Мусабеков, заключается в том, что вопроса «статуса НК» в повестке нет. Это также вынужден был признать и премьер-министр Армении Пашинян.

— Безусловно, можно уверенно говорить о том, что Шушинская декларация подняла турецко-азербайджанский союз на более высокий уровень. Турецкий Совет преобразован в Союз Тюркских государств, и при этом Азербайджан продлил на год председательство в Движении Неприсоединения по единогласному решению стран-участников. Этот факт, а также другие визиты и международные мероприятия, убедительно подтверждают выросший авторитет Азербайджана в регионе и в мире, — отметил политолог.

По мнению депутата, в предстоящем 2022 году будут продолжены позитивные тренды уходящего года. Однако, он уверен, что главным вопросом будет обеспечение практической реализации процесса открытия Зангезурского коридора и делимитации армяно-азербайджанской границы.

— Полагаю, что будут активизированы переговоры по размежеванию интересов на Каспии с Туркменистаном, а также с Ираном. В целом, если не произойдут форс-мажорные события, Азербайджан продолжит свое успешное развитие и мирный диалог на Южном Кавказе вступит в свою завершающую фазу, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров