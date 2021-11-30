Эльчин Гулиев также исключил «стороннее вмешательство» в качестве причины крушения вертолета

«Пилотом разбившегося вертолета был один из самых опытных наших пилотов – полковник Физули Джавадов. Он участвовал еще в Первой Карабахской войне».

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Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшим сегодня крушением вертолета.

Он отметил, что вертолет был совершенно новым: «Найден его «черный ящик», он находится в Генеральной прокуратуре. На данный момент невозможно сказать что-то точно о причинах крушения. Можем с уверенностью сказать, что ни о каком стороннем вмешательстве не может быть и речи».

Э.Гулиев добавил, что как только узнал о крушении, сразу отправился на место происшествия.

Версию об отсутствии стороннего вмешательства выдвинула и руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Гюнай Селимзаде.

По ее словам, на нынешнем этапе следствия исключается какое-либо стороннее вмешательство в крушении вертолета марки МИ-17 ГПС, поднявшегося в воздух 30 ноября примерно в 10 часов для участия в боевых учениях.

«Следствие подробно изучает все версии катастрофы – халатность пилота, техническая неисправность, погодные условия и др. причины. Проведен осмотр места происшествия с участием руководства Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов, в настоящее время ведется расшифровка «черного ящика» с привлечением специалиста из Министерства обороны. В то же время следственной группой, состоящей из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и ГПС, были допрошены пострадавшие Эмиль Джафаров и Рамин Адилов, назначены соответствующие экспертизы по делу, в том числе поданы необходимые запросы. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия. О ходе расследования общественности будет сообщено дополнительно», — отметила Г.Селимзаде.