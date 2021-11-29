В Киеве высказались о предложении Эрдогана о посредничестве с Россией

Украина приветствует любые усилия, которые могут помочь положить конец войне с Россией, однако есть одно важное условие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов в понедельник, комментируя заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве Турции, передает корреспондент УНН.

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“Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам положить конец этой войне, вернуть территории Украины, которые сейчас находятся под контролем России. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия. Единственное правило, которое у нас есть в Украине, следующее: никаких соглашений по Украине не должно быть принято или заключаться без Украины. Это красная линия. Все остальное приветствуется, мы готовы разговаривать и обсуждать любые инициативы, направленные на то, чтобы положить конец этому конфликту”, — заявил Кулеба, комментируя недавнее предложение Эрдогана.

По словам министра, между Украиной и Турцией прекрасные отношения и высокий уровень доверия.

Он в то же время подчеркнул, что Украина по-прежнему привержена работе “нормандского формата”.

“Однако мы никогда не возражали против любых предложений или инициатив добрых услуг, предлагаемых другими партнерами и друзьями”, — добавил он.