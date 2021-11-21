США отстают от КНР и России в гиперзвуковых технологиях, считает Дэвид Томпсон

Заместитель главы Космических сил США Дэвид Томпсон заявил, что США «не так продвинуты» в гиперзвуковых технологиях, как Россия и Китай.

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«Мы не так продвинуты, как китайцы или русские, в области гиперзвуковых программ», — приводит издание Politico слова Томпсона, которые он произнёс на Галифаксском международном форуме по безопасности.

По мнению Томпсона, Космические силы CША работают над «определением типа спутниковой группировки», необходимой стране для отслеживания гиперзвуковых ракет, поскольку это «новый вызов».

Кроме того, он подчеркнул, что Россия сейчас единственная страна в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В Вооружённых силах РФ несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета «Циркон», несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».