Американские авианосцы беспомощны против российских ракет

Капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс заявил, что у американских авианосцев есть уязвимость, которая делает их беспомощными против российских ракет. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По его словам, американский авианосный флот не предназначен для нанесения ударов по целям на берегу. Чтобы конкурировать с Китаем и Россией, США необходимо развивать дальность выстрелов, считает он.

Москва и Пекин используют вооружение, которое мешает авианосцам подплывать слишком близко: суда смогут стоять только на расстоянии 1 000 миль от берега, что намного выше досягаемости истребителей США.

Вместо того, чтобы устранить эту серьезную уязвимость, ВМФ тратит время, деньги и энергию на новую программу создания реактивных истребителей, подытожил Хендрикс.