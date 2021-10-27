Эрдоган озвучил позицию Алиева по Израилю и призвал Иран руководствоваться здравомыслием

«Мы надеемся, что Иран будет действовать здравомысляще. В таком случае у него не будет никаких проблем с Азербайджаном».

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Азербайджана, передает Minval.az со ссылкой Haber Global.

По его словам, азербайджанский лидер Ильхам Алиев занимает категоричную позицию и не идет ни на какие уступки.

«Не делается никаких уступок. Мы можем вести любой товарообмен с Израилем. Мы имеем такие же связи с Израилем, как и с различными другими странами, и они будут продолжены в будущем», — процитировал он президента Азербайджана.

Касаясь Ирана, Эрдоган отметил, что в этих вопросах страны не должны и не могут влиять на механизмы решений друг друга.