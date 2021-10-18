Что в действительности доставляет российский гумконвой?

По сообщению пресс-службы МО РФ Ил-76МД доставил в Ереван 10 тонн гуманитарного груза, собранного «благотворительными организациями» для «нуждающихся переселенцев и многодетных семей Карабаха». Казалось бы ординарное событие, не заслуживающее внимания и комментариев. Но возникают вопросы. Ведь это не медикаменты и медицинское оборудование, ни дизель-генераторы или установки для очистки воды, а как официально объявлено «продовольственные наборы, детские игрушки, канцелярские товары, смесители, бачки, электрические плиты».

Везти все это из Москвы 2 тысяч км по воздуху и далее 300 км из Еревана в Ханкенди автоколонной, тогда как можно свободно приобрести на собранные пожертвования в Армении или в Азербайджане и доставить нуждающимся? Ведь затраты по перевозке сопоставимы со стоимостью доставленного груза. Для доставки 10 тон груза нет нужды формировать автоколонну. Этот груз поместится в один КАМАЗ.

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Обоснованно возникают подозрения, что «гуманитарный груз» маскирует незаконную поставку недобитым остаткам так называемой «армии обороны НКР» остро необходимых боеприпасов и запасных частей для военной техники. Полагаю, что соответствующим азербайджанским спецслужбам не лишне проследить за этим российским «гумконвоем».

Беспилотные аппараты дают возможность это сделать в режиме реального времени, да и от самих «миротворцев» или местных армян информация просочится рано или поздно. Если худшие опасения подтвердятся, то и без того подмоченная в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии репутация российского «миротворчества» будет окончательно похоронена.

Расим Мусабеков

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