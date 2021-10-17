В Гяндже прошла акция памяти жертв армянских обстрелов

В годовщину бомбардировки во время Отечественной войны вооруженными силами Армении баллистическими ракетами Гянджи, второго по величине города Азербайджана, было проведено памятное мероприятие.

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В мероприятии приняли участие мэр Гянджи Ниязи Байрамов, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, первый заместитель спикера Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутаты, религиозные деятели, общественные деятели, жители города, отмечает АПА.

Сперва участники мероприятия почтили память жертв гянджинского террора. Выступавшие отметили, что все действия, совершенные армянской армией против мирных жителей, являются преступлением. Было отмечено, что вооруженные силы оккупанта Армении, нарушив нормы и принципы международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним преднамеренно нанесли удары по гражданскому населению Азербайджана и обстреляли населенные пункты из тяжелой артиллерии.