В Гяндже помянули жертв ракетных ударов Армении



Проходит год с тех пор, как в период 44-дневной Отечественной войны вооруженные силы Армении обстреляли баллистическими ракетами второй по величине город Азербайджана -Гянджу.

В Гяндже в связи с годовщиной теракта был организован марш, организованный Фондом молодежи Азербайджанской Республики и Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана, передает АПА.

Цель марша, прошедшего в ночь с 16 на 17 октября — почтить память жертв армянского вандализма в период Отечественной войны и прекращения огня, доведение до мировой общественности армянского террора, нацеленного на гражданское население, находящееся за пределами поля боя, продемонстрировать, что террористические акты, противоречащие всем международным законам, никогда не будут забыты молодежью.

Шествие, в котором приняли участие до 1000 человек, включая представителей ведущих молодежных организаций страны, волонтеров и студентов, началось в центре Гянджи и продолжилось до места совершения теракта.

Участники марша почтили память жертв террора и шехидов Отечественной войны, зажгли свечи в память о них.

По итогам марша представителями молодежных организаций было озвучено заявление.

В заявлении отмечено, что азербайджанская молодежь резко осуждает атаки армянской стороны на гражданское население в городах Гянджа, Барда, Мингячевир, Тертер, Товуз, Шамкир, Дашкесан, Геранбой, Евлах, Агдам, Агджабеди, Бейлаган, Габала, Кюрдамир, Хызы и прилегающих населенных пунктах, призывает международное сообщество к проявлению солидарности с пострадавшими гражданами, обвиняет руководство Армении в грубом нарушении норм и принципов международного права и призывает принять необходимые меры для привлечения к ответственности высших должностных лиц Армении.

В заявлении также отмечается, что наша славная армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева не неотмщенной смерть гражданских лиц, ставших жертвами террора, и в результате подвига шехидов наши земли были освобождены от оккупации.

Отметим, что в результате ракетных ударов, нанесенных 17.10.2020 года около 1 часа ночи по жилым домам на улицах Аиды Имангулиевой (бывшая улица Мухтара Гаджиева) и Самира Гасиева в Гяндже, погибли 15 человек, 54 человека получили ранения различной степени тяжести, разрушены 15 частных жилых домов, повреждено более 100 частных жилых домов и других нежилых помещений. Кроме того, находящиеся в зоне ракетного удара транспортные средства пришли в негодность.

