Родители погибших армянских солдат вновь протестуют против празднования независимости страны

19 сентября, 19:15

В Армении проходит акция против «красочных» мероприятий, запланированных на 30-летие празднования независимости страны. Среди собравшихся у здания правительства в Ереване — родители павших в войне солдат, общественные деятели и те, кто просто против.

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«Мы останемся до конца, хотя знаем, что наше требование так и не будет осуществлено. Пусть проведут шествие, зажжение свечей, но не красочное мероприятие», — сказал один из представителей акции (цитата по «Спутнику»).

Он подчеркнул, что они отправили запрос в правительство, однако так и не получили ответа. Мужчина задается вопросом, как организаторы им будут смотреть в лицо 21 сентября.

Еще один участник акции, выступивший от имени родителей всех погибших и пропавших солдат, отметил, что это мероприятие несвоевременное и не к месту.

«Наше требование не политическое, но мы собрались, чтобы отменить мероприятие. Еще год не прошел со дня смерти ребят, была заплачена высокая цена, поэтому мероприятия не должно быть», — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что юбилейную дату нужно отметить скромно, в соответствии с психологическим состоянием людей. По его словам, демонстранты призывают власти прислушаться к ним во избежание стычек и столкновений.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.