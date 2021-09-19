Родители погибших армянских солдат вновь протестуют против празднования независимости страны

В Армении проходит акция против «красочных» мероприятий, запланированных на 30-летие празднования независимости страны. Среди собравшихся у здания правительства в Ереване — родители павших в войне солдат, общественные деятели и те, кто просто против.

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«Мы останемся до конца, хотя знаем, что наше требование так и не будет осуществлено. Пусть проведут шествие, зажжение свечей, но не красочное мероприятие», — сказал один из представителей акции (цитата по «Спутнику»).

Он подчеркнул, что они отправили запрос в правительство, однако так и не получили ответа. Мужчина задается вопросом, как организаторы им будут смотреть в лицо 21 сентября.

Еще один участник акции, выступивший от имени родителей всех погибших и пропавших солдат, отметил, что это мероприятие несвоевременное и не к месту.

«Наше требование не политическое, но мы собрались, чтобы отменить мероприятие. Еще год не прошел со дня смерти ребят, была заплачена высокая цена, поэтому мероприятия не должно быть», — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что юбилейную дату нужно отметить скромно, в соответствии с психологическим состоянием людей. По его словам, демонстранты призывают власти прислушаться к ним во избежание стычек и столкновений.