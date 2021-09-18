В Ереване полиция начала задержания протестующих против празднования Дня независимости

Правоохранители в Ереване начали задерживать участников акции протеста против запланированного властями на 21 сентября концерта в честь Дня независимости республики. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 200 участников акции пытаются пройти на площадь Республики в центре Еревана к зданию правительства, однако полиция перекрыла подступы к площади с прилегающих улиц. Задержания произошли на улице Абовяна, ведущей к главной площади столицы.

«Мы хотим провести акцию протеста, потому что для нас неприемлемо, что власти решили устроить праздничный концерт тогда, когда у нас столько потерь из-за войны в Нагорном Карабахе», — сказал участвующий в акции кинопродюсер Армен Григорян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, несмотря на потери в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, власти решили провести праздничное мероприятие в честь 30-летия независимости Армении.