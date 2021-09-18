В Ереване полиция начала задержания протестующих против празднования Дня независимости

18 сентября, 17:15

Правоохранители в Ереване начали задерживать участников акции протеста против запланированного властями на 21 сентября концерта в честь Дня независимости республики. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 200 участников акции пытаются пройти на площадь Республики в центре Еревана к зданию правительства, однако полиция перекрыла подступы к площади с прилегающих улиц. Задержания произошли на улице Абовяна, ведущей к главной площади столицы.

«Мы хотим провести акцию протеста, потому что для нас неприемлемо, что власти решили устроить праздничный концерт тогда, когда у нас столько потерь из-за войны в Нагорном Карабахе», — сказал участвующий в акции кинопродюсер Армен Григорян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, несмотря на потери в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, власти решили провести праздничное мероприятие в честь 30-летия независимости Армении.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.