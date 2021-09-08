В ЕС усомнились в инклюзивном характере афганского правительства

В ЕС в среду заявили, что объявленное движением «Талибан» правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана.

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«После первоначального анализа объявленных имен (членов правительства) правительство не выглядит инклюзивным и не представляет различные группы в том, что касается богатого этнического и религиозного разнообразия Афганистана», — приводит «Интерфакс» слова представителя ЕС.

Он отметил, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.