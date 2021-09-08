В ЕС усомнились в инклюзивном характере афганского правительства

9 сентября, 00:45

В ЕС в среду заявили, что объявленное движением «Талибан» правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана.

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«После первоначального анализа объявленных имен (членов правительства) правительство не выглядит инклюзивным и не представляет различные группы в том, что касается богатого этнического и религиозного разнообразия Афганистана», — приводит «Интерфакс» слова представителя ЕС.

Он отметил, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.