Талибы убили известного афганского певца (обновлено)

29 августа, 11:55


Известный афганский исполнитель народной музыки и песен Фавад Андараби был убит в субботу боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». Об этом со ссылкой на его родственников сообщил в воскресенье телеканал «Таймс нау».

По информации телеканала, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся.

Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал «Талибан». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».

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Токио-2020: Эльвин Астанов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд

29 августа, 10:27


Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня утром азербайджанский спортсмен Эльвин Астанов завоевал золотую медаль в толкании ядра и установил новый мировой рекорд – 8,77 м, передает АПА.

Это второй рекорд, установленный азербайджанскими спортсменами на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

С победой Э. Астанова количество золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в командном зачете, достигло 8, а в командном зачете наша страна занимает 6-е место.