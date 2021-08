Талибы убили известного афганского певца (обновлено)

Известный афганский исполнитель народной музыки и песен Фавад Андараби был убит в субботу боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». Об этом со ссылкой на его родственников сообщил в воскресенье телеканал «Таймс нау».

По информации телеканала, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся.

Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал «Талибан». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021