Талибы убили известного афганского певца (обновлено)



Известный афганский исполнитель народной музыки и песен Фавад Андараби был убит в субботу боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». Об этом со ссылкой на его родственников сообщил в воскресенье телеканал «Таймс нау».

По информации телеканала, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся.

Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал «Талибан». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».