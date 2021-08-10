Экс–глава МИД Тофик Зульфугаров: Авантюра Пашиняна даёт Баку право на силовое противодействие

10 августа, 11:49

Премьер–министр Армении Никол Пашинян после внеочередных выборов в парламент выбрал стратегию продолжения конфликта с Азербайджаном. Такое мнение высказал экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

В своем Facebook он отметил, что армянский премьер отказывается признать территориальную целостность Азербайджана, не хочет подписывать Мирный договор и  намерен продолжать реализацию проекта отторжения от нашей страны армянонаселённых территорий Карабаха.

«Он отказывается выполнять часть обязательств, взятых на себя по Заявлению от 10 ноября:

а) идентификация и полный вывод вооружённых сил Республики Армения с территории Азербайджана;

б) освобождение поселка Кярки в НАР и 7 сел в Казахском районе;

в) предоставить Зангезурский экстерриториальный (под контролем пограничных войск ФСБ РФ) коридор в НАР.

Осознавая серьёзные риски этой политики, он хочет обезопасить себя размещением вдоль границы (которую он сам не хочет признавать) любых международных структур, которые намерен использовать в качестве «живого щита» против вероятных ответных действий Азербайджана», – отметил дипломат.

По его мнению, результатом этого авантюрного курса может быть только новое поражение Армении.

«Причём это происходит в условиях, когда РФ, а также США и Франция однозначно заявляют о безальтернативности выполнения положений Заявления от 10 ноября. Эта политика Пашиняна даёт Азербайджану право на силовое противодействие в рамках норм международного права», – подчеркнул Зульфугаров.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.