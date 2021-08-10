Экс–глава МИД Тофик Зульфугаров: Авантюра Пашиняна даёт Баку право на силовое противодействие

Премьер–министр Армении Никол Пашинян после внеочередных выборов в парламент выбрал стратегию продолжения конфликта с Азербайджаном. Такое мнение высказал экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

В своем Facebook он отметил, что армянский премьер отказывается признать территориальную целостность Азербайджана, не хочет подписывать Мирный договор и намерен продолжать реализацию проекта отторжения от нашей страны армянонаселённых территорий Карабаха.

«Он отказывается выполнять часть обязательств, взятых на себя по Заявлению от 10 ноября:

а) идентификация и полный вывод вооружённых сил Республики Армения с территории Азербайджана;

б) освобождение поселка Кярки в НАР и 7 сел в Казахском районе;

в) предоставить Зангезурский экстерриториальный (под контролем пограничных войск ФСБ РФ) коридор в НАР.

Осознавая серьёзные риски этой политики, он хочет обезопасить себя размещением вдоль границы (которую он сам не хочет признавать) любых международных структур, которые намерен использовать в качестве «живого щита» против вероятных ответных действий Азербайджана», – отметил дипломат.

По его мнению, результатом этого авантюрного курса может быть только новое поражение Армении.

«Причём это происходит в условиях, когда РФ, а также США и Франция однозначно заявляют о безальтернативности выполнения положений Заявления от 10 ноября. Эта политика Пашиняна даёт Азербайджану право на силовое противодействие в рамках норм международного права», – подчеркнул Зульфугаров.