Армяне утверждают о размещении российских пограничников в районе села Воскепар

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.
«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.
Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.
«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.