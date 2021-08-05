Армяне утверждают о размещении российских пограничников в районе села Воскепар

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

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Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».