Референдум и роспуск парламента в Азербайджане не ожидаются

2 августа, 20:27

«В Азербайджане вопрос о проведении референдума и роспуске парламента не стоит на повестке».

Об этом сообщают источники издания «Репорт» в правительстве.

«Никаких изменений в Конституции страны не предусмотрено. В настоящее время у правительства нет такого плана, и никакие обсуждения по этому поводу не ведутся. Подобная информация не отражает действительности и является абсолютно необоснованной. Мы призываем СМИ не вводить в заблуждение общественное мнение и не допускать распространения непроверенной информации в столь чуткое время», — отметил источник.

﻿

Эксперты VMedia разоблачают мегафейки армянской пропаганды: видео

2 августа, 20:37

Youtube-канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов». Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»