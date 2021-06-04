Турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Турецкое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке «Сакарья» в Черном море», — сказал Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент пояснил, что общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море теперь составляет 540 млрд кубометров.

Minval.az