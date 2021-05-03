3 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в нашей стране Драгана Владисавлевича.

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Приветствуя посла, президент Ильхам Алиев сказал:

-Большое спасибо. Добро пожаловать. Очень рад видеть вас, господин посол. Надеюсь, что время, проведенное вами в Азербайджане, будет очень содержательным. Я также прошу вас передать президенту Вучичу мои самые сердечные приветствия. Как вам известно, у нас очень активные контакты, мы неоднократно встречались. Считаю, что между президентами существуют очень добрые отношения, что весьма важно для отношений между странами. Уверен, что в период своей деятельности в Азербайджане вы сделаете все возможное для того, чтобы повести вперед наше сотрудничество. Сотрудничество с Сербией для нас имеет большое значение. Как вы отметили, наши страны являются стратегическими партнерами. Сегодня сферы сотрудничества охватывают многие направления. Считаю, что основное внимание необходимо уделить сферам, в которых мы уже добились большого продвижения, и вопросу того, какую работу мы можем проделать в некоторых областях, где находимся на начальном этапе активного сотрудничества.

Что касается нашего партнёрства в международных организациях, то уверен, что мы продолжим поддерживать и отстаивать интересы друг друга. Мы уже демонстрируем солидарность очень высокого уровня в ряде международных организаций. Это важно, потому что действительно отражает суть нашего сотрудничества.

Что касается двусторонних отношений, то, конечно, учитывая политические контакты очень высокого уровня, мы должны сосредоточить внимание на сфере экономического развития. Как вам известно, мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Надеюсь, что сербские компании, как и компании дружественных стран, проявят активность, приедут, и им будет предоставлена первичная информация о наших планах. Присоединившись к команде международных компаний из дружественных стран, они примут участие в реконструкции. Думаю, что будет много сфер, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Уверен, что у вас будет много работы в Азербайджане. Желаю вам успешного выполнения задач.

Об этом информирует АЗЕРТАДЖ.

Minval.az