В Индонезии взрыв уничтожил большое нефтехранилище. Местные жители публикуют видео в соцсетях.

Суд по геотегам, случилось это в провинции Западная Ява у города Балонган, отмечает «Лайф». Однако официальных подтверждений пока не поступало.

На жутких кадрах, которые появляются в соцсетях, видно, что языки пламени поднимаются на десятки, если не сотни метров. Взрывы гремят один за другим, ночное небо озарено вспышками.

JUST IN — Massive explosion at the Balongan oil refinery in Indonesiapic.twitter.com/zJ9zj61S7p

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 28, 2021