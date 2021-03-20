Основатель и глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск ответил на действия минобороны Китая, которое запретило парковать машины Tesla на военных базах из-за подозрений по поводу возможной съемки, пишет The Guardian.

По словам Маска, если бы его автомобили можно было использовать для шпионажа в КНР или любой другой стране, то компания бы закрылась. «Для нас очень важно сохранять конфиденциальность любой информации», — сказал он, выступая на форуме «Развитие Китая».

Днем ранее агентство Bloomberg сообщало, что китайским военнослужащим запретили парковать автомобили Tesla на территории военных гарнизонов и жилых комплексов для солдат из-за опасений, что машины могут собирать секретную информацию и передавать местоположение военных объектов.

Установленные на внешней стороне электрокаров многонаправленные камеры и ультразвуковые датчики используются для парковки, автономного вождения и управления автопилотом. Особую обеспокоенность в китайской армии вызвали камеры внутри салона, которые расположены над зеркалом заднего вида для определения направления взгляда водителя. Сейчас они используются для тестирования системы полностью автоматического управления, в Китае эта функция отключена.

Minval.az