Бывший глава турецкой военной разведки Исмаил Пекин прокомментировал политический кризис в Армении, который разразился после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По словам Пекина, происходящее было вполне ожидаемым, пишет «ПолитЭскперт». «В любой стране, потерпевшей такое тяжелое поражение, естественно требовать отставки правительства. Ситуацию усугубил экономический кризис внутри страны и ложные заявления Пашиняна о российских комплексах «Искандер»», — рассказал он.

Экс-глава разведки также отметил, что в настоящее время на улицах Еревана противостоят друг другу две группировки: сторонники диалога с Россией и люди Джорджа Сороса.

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Пекин отметил, что отношение Пашиняна к России было известно еще до войны. Высказывались мнения, что к власти он пришел при поддержке Запада, и Сороса в частности. «Сейчас трудно сказать, что будет, но, если Пашинян хочет остаться у власти, он должен вести разумную политику и найти общий язык с Россией. Иран и Россия не допустят, чтобы США развернули свои силы на Кавказе», — подчеркнул он.

Minval.az