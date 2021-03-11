Разговоры о том, что Анкара частично осуществила свой секретный план по вторжению в Армению и Грецию, безосновательны. Об этом в беседе «Лентой.ру» заявил бывший глава разведуправления при Генштабе вооруженных сил Турции Исмаил Хаккы Пекин.

По его словам, помощь турецкой стороны Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе нельзя называть вторжением. «Турецкие военные в войне не участвовали. Целью помощи был возврат Азербайджаном своих оккупированных земель, речи о захвате армянской территории не шло», — подчеркнул Пекин.

Экс-глава разведки также указал, что Турция не желает захватывать чужие земли, но будет защищать себя в случае угроз. Касается это и конфликта с Грецией, подчеркнул он. «Мы с ними не враги, просто у них есть много требований к Турции, и это ущемляет наши права. Турция четко и ясно сказала, если будут нарушены наши права в Эгейском море, мы будет расценивать это как военный акт. Как и у всех стран, у Турции есть свои планы на счет войны, это вполне нормально», — пояснил он.

Minval.az