Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик обвинения, выдвинутые в адрес представителя ЮНИСЕФ в Армении Марианны Кларк-Хаттинг в том, что она занималась шпионажем в пользу Азербайджана и Соединенного Королевства, считает необоснованными.

Этот вопрос Дюжаррик затронул в ходе брифинга с журналистами.

«Обвинения в шпионаже против нее не обоснованы, я полностью поддерживаю ее. ЮНИСЕФ и правительство Армении пришли к соглашению, что Марианна Кларк-Хаттинг в этом месяце завершит свою работу в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении и получит другое назначение», — цитирует Дюжаррика Арменпресс.

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Он подчеркнул, что Марианна Кларк-Хаттинг — высококвалифицированный опытный специалист, которая ранее работала в штаб-квартире ЮНИСЕФ, была представителем организации в Малайзии, занимала другие должности в Сомали, Гвиене, Бенине и в Мадагаскаре.

На днях было принято решение о прекращении деятельности представителя ЮНИСЕФ в Армении Марианны Кларк-Хаттинг. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала вопрос Арменпресс, касающийся решения правительства Армении о прекращении полномочий Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в Армении.

«Упущения в деле реализации полномочий своего мандата и не партнерский стиль работы представителя UNICEF в Армении Марианны Кларк-Хаттинг, для армянской стороны представляли проблемы, поэтому правительство Армении приняло решение прекратить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в Армении. Об этом решении были проинформированы Постоянный координатор ООН и представители UNICEF», – заявила она.

Minval.az